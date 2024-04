Rozumiem, że jak będę chciał coś kupić jak wejdzie zmiana za 20 tys zł, to przyjdzie do mnie Pan co mi nagle założy konto zorbinprzelew i zamknie konto?

Czy ma to na celu utrudnienie mi mozliwosci wydawania swoich pieniędzy a komuś zarobku z powodu durnych przepisów.

Jest jakaś ustawa, która zmusza do posiadania konta w banku? Czy nagle odezwą się eksperci, że nie muszę kupować takich rzeczy a jak będę chciał to Pokaż całość