Hodowle zwierząt na futra to skrajne gatunkowe okrucieństwo. Obecnie przy dostępności roślinnych i syntetycznych materiałów na ubrania używania skór i futer jest zbędne. Jak byśmy się czuli gdyby obcy nas hodowali na planecie, żeby ludzkość doić z czegoś co jest im potrzebne (z energii życiowej?), a nam by to szkodziło i skracało życie?

Nie rób innym istotom co Tobie niemiłe.