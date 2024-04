Nowa Lewica i Wiosna do zaorania albo przynajmniej zmiany przywództwa, tylko Razem ma w tej śmiesznej partii jakąś chęć poprawy bytu polaków a nie tylko walki o stołki. Najlepiej jakby ci wszyscy ludzie przeszli po prostu do PO bo niczym się od nich nie różnią, same libki, realnej lewicy w Polsce prawie nie ma.