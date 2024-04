Raport przytacza także szacunki Ministerstwa Pracy, zgodnie z którymi w 2024 r. 3,6 mln osób w Polsce będzie pracowało za tzw. najniższą krajową.

Pokaż całość

To trzeba jeszcze podwyższyć minimalną, żeby w przyszłym roku 5mln ją zarabiało.A to, że 2mln żyje za 20zł dziennie to też głownie zasługa tego, że socjal idzie do ludzi, którzy go nie potrzebują, a po prostu żyją z niego "bo mogą". Gdyby trafiał do tych naprawdę potrzebujących, to