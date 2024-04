Moim zdaniem jest to idiotyczny pomysł, który nie zwiększa, a znacząco zmniejsza bezpieczeństwo Polski. Gdyby te głowice należały do Polski i tylko Polska mogłaby ich użyć to sytuacja byłaby inna. Natomiast skoro te głowice będą należeć do USA i tylko USA będą mogły ich użyć, to Polska nie odniesie żadnych korzyści z posiadania broni atomowej, za to poniesie gigantyczne koszty związane ze stacjonowaniem tej broni.