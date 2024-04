Lata temu u nas nie było wodociągów i kanalizacji. Każdy miał swoje ujęcie wody. My mieliśmy dwa. Jedno w domu i drugie na działce. Kiedy weszła "cywilizacja" to kazali nam i innym podpisywać kwity, że pozbędziemy się swoich źródeł wody... Zostawiliśmy to w ogrodzie i wszystko co nie w domu, a wymagało wody (podlewanie ogrodu, mycie samochodów, czyszczenie elewacji itd) szło zawsze z tej studni. W kolejnym domu także pierwsza inwestycja było Pokaż całość