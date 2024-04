Pokaż całość

PiS po objęciu władzy zlecił NIK przeprowadzenie kontroli transformacji energetycznej przez PO. Wynik był oczywiście słaby. Posłowie PiS grzmiali z mównicy i krytykowali PO. Ale nie można im odmówić, mieli świadomość, co trzeba zrobić i że trzeba to robić. To był rok 2016.W tym 2016 roku podjęli decyzje:- EJ, tak wsadzimy tu swoich ludzi, będą mieli nieźle pensje za nic- wstrzymamy wiatraki, nie mogą górnicy tracić pracy