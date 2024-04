Wiecie kryzys na rynku nieruchomości od czasu do czasu jest nawet ok. Ok, bo kasuje spekulantów i cwaniaczków i daje ludziom którzy odkładają kasę szansę kupić nieruchomość taniej. Przy wymaganym wkładzie własnym 20% nieruchomości musiałby spaść o ponad 20% żeby zwykli ludzie zostali dotknięci (i to maks Ci którzy właśnie kupili, bo reszcie wartość już wzrosła). Ale nieee, trzeba ładować dopłaty, wakacje i co tam jeszcze politycy wymyślą…