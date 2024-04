To jest ta właśnie przepaść między ruską dziczą i cywilizacją (Ukrainą). Ukraiński żołnierz to zwykle ochotnik, przystojny patriota, świadomy sprawy o którą walczy. Ukraińskie pozycje bojowe to też przepaść do ruskich: schludne, przestronne i wygodne. Dowództwo nie naciska, idziesz do walki kiedy chcesz, strzelasz kiedy chcesz. Mój kolega Ukrainiec mówił że kiedyś nie chciało mu się walczyć przez tydzień i nikt mu nic nie zrobił, siedział w ziemiance. Pozdro.