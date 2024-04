Ciekawe co to za broń.

BLU-107 Durandal?

Na coś takiego wskazywałaby druga eksplozja po sekundzie.



Bomba zasadniczo wymyślona do niszczenia pasów startowych, ale doskonale nadaje się do burzenia budynków - silnik rakietowy przyspiesza się pionowo w dół, przebija tyle stropów ile da radę, a po sekundzie eksploduje najgłębiej jak się wbiła niszcząc cały budynek.