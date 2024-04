Niezależnie od intencji przymusowy pobór to jest jawne zniewolenie człowieka, odarcie go z godności i traktowanie go jak niewolnika państwa. Pozwalamy na to by znów traktowano obywateli jak pańszczyźnianych chłopów. Setki lat walki o prawa człowieka i równość idą na marne bo społeczeństwo pozwala by politycy znów decydowali o jego życiu i stawali się panami śmierci. Nikt nie ma prawa żądać od jednostki narażania swojego życia. Służba powinna być dobrowolna i to Pokaż całość