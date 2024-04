Deportacja razem z rodzicami. Jak się pokaże co czeka za wandalizm to inni się zastanowią zanim coś rozwalą. Jesteśmy zbyt poblazliwi dla obcokrajowców a zbyt surowi w niektórych sprawach dla własnych obywateli.

Jeżeli to zbyt surowe to minimum kasa na odbudowanie koloni i zadośćuczynienie nastepnie z 2 lata prac społecznych.