Ten kraj to patologia, pisowczyki sie nachapaly kosztem rolnikow, a oni musieli odwalac krzywe akcje i zepsuc sobie reputacje zagranica zeby nierzad laskawie na nich spojrzal i pomyslal o tym co zrobic.



Problemu by nie bylo gdyby USA i zachod mialo jaja, zeby pod pretekstem troski o glod w Afryce zmusili Rosje by nie atakowala transportow z zbozem na morzu czarnym. Wystaczylo troche checi.