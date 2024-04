to jest zajebiste poletko doświadczalne na zasadzie "co by było gdyby" ale oni #!$%@?ą wszystko. Całkiem niedawno było coś o populacji wilków, które nabrały odporności na promieniowanie.



Macie naturalny rezerwat przyrody po skażeniu promieniotwórczym sprzed ponad 30 lat ? Zamiast to w #!$%@? ogrodzić i badać to wycinają drzewa .

Ukraina będzie niestety 3 światem zawsze. Dobrze opisana jedynie w książkach postapo.