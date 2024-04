Nie wiem jak jest za obecnej uśmiechniętej władzy, ale poprzednia często za zamówienia publiczne po prostu nie płaciła. Tak się przejechał mój znajomy na świetnym atrakcyjnym zamówieniu publicznym na remont drogi. Leasing za maszyny, wypłaty pracowników, ZUS... kogo to - pieniędzy jak nie było tak nie ma. Poszedł do sądu dwa lata temu. Do dzisiaj nic się nie wydarzyło.