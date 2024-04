Co za brednie, albo kolejny sponsorowany artykuł.

Panele się wyrzuca tylko jak są uszkodzone np mechanicznie a tak to jest mnóstwo chetnych na state panele- może za 50 lat pierwsze dobre panele ktoś będzie wyrzucał l- ale sa to tak male odpady itd i mozlwie do recyklingu że to jest jak zwykle gowno burza i kłamstwa za prinaidze