Celem tej lewaczki jest pobudowanie mieszkań socjalnych dla aktywistów, którzy będą sobie mieszkać za darmo w centrum (z naszych podatków) a Ci w ramach wdziecznosci beda na ich usługach do destabilizacji kraju.



Generalnie to obca agentura za nasze pieniądze chce stworzyc sobie siec agentów do destabilizacji Państwa.