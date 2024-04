Byl taki program w tv w USA, ktory prowadził Trump - The Apprentice (Praktykant), gdzie Trump wybierał sposrod milionow kandydatów CEO dla jakiejs swojej firmy (a miał ich ok 100). Leciało to przez kilka sezonów ok 2005-2007 roku.

Adrian Dupa pewnie zawiózł mu swoje CV ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )