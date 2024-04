bez wytężonego i skoordynowanego wysilku oraz zrozumienia wielopłaszczyznowości rosyjskiej dezinformacji trwającej od bardzo dawna państwo nie ma najmniejszych szans przeciwstawić się zgubnym wpływom prowadzonej w ten sposób rosyjskiej polityki. Miało nasze państwo przeciwdziałać temu złowrogiemu zjawisku, i co z tego wyszło???? powystawiali jakies "ministry" i one maja się temu przeciwstawić?????? co to ma być????? jakieś jaja????????