polska rozwijala sie tylko dzieki tanim robolom i taniej energii. No i teraz ani nie mamy juz tanich roboli ale za to energia jest jedna z najdrozszych w europie.

Pis mial 8 lat na ogarniecie tego i co zrobil? no wszystko co mialo isc na remonty sieci energetycznej poszlo na doplaty. atomowka powstala? no wiadomo.

No i teraz przyszla kolalicja deweloperska, co robi? no to samo, czyli pompowanie betonu zeby tylko kolorowac Pokaż całość