Zrób 6 przelewów na łączną kwotę 3k w Santanderze to ci konto zablokują (doświadczenie z zeszłego tygodnia)



Wypłacaj gotówkę z konta to jesteś podejrzany o wspieranie terroryzmu.



Zrób przelew na 15k do Turcji to Cię prześwietlą wzdłuż i wszerz.



Przelej 1,5 mld PLN na gówno spółkę i jest cacy. Wszystko się zgadza. Nie ma co sprawdzać. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście poszło do jakichś ekstremistów to bank powinien dostać karę (ustawa AML).