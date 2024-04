W skansenie padały pierwsze klapsy do filmów "Pan Tadeusz" i "Ogniem i mieczem". Zobaczysz wieś rzędową, charakterystyczną dla Mazowsza. Zagrody stały po jednej stronie drogi, a pola po drugiej. Jest też wiatrak z XIX wieku. Co niedzielę jest on uruchamiany - to współcześnie bardzo rzadki widok.