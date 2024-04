Podoba mi się, że gdy jest dyskusja o podatkach, to wtedy "równo" to jest "procentowo równo" i wszyscy udają, że nie widzą, że bogatszy wysyła co miesiąc 10 razy większy przelew. To jest przecież "tyle samo". Jak jest mowa o dopłatach, to nagle zmieniamy podejście, liczymy w wartościach bezwzględnych i znowu biedni muszą dopłacać bogatym ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )