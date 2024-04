To teraz sobie wyobraźcie,że w środku miasta dochodzi do śmiertelnego wypadku drogowego,a prokuratura przez półtora miesiąca utrzymuje nieprzejezdną ulicę bo zajęła pojazd,ale go nie usuwa.

Chlew wiadomo jaki.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych już pod koniec marca opublikowała wstępny raport o przyczynach wypadku.

Ja bym się nie certolił tylko swoją własność zabrał.Prokuratura się nawet nie zorientuje bo w żaden sposób nie zabezpieczyła miejsca zdarzenia.