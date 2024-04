Właśnie oglądałem wiadomości i jest ratunek dla Europy -na granicy polska białoruskiej jest ok 600 inżynierów którzy chcą zasilić biura projektowe i firmy budowlane w UE. Już tylko czekamy na otwarcie tej starszej zielonej granicy -by już nie musiano kręcić filmów o tym złu i posłowie z workami nie musieli ich ratować. I hoop do Niemiec - więcej coraz więcej potrzebujemy, pomijam już żę z południa płyną całe fregaty do Włoch.