Masz zapłacić podatek od pieniędzy, które zarobisz, by następnie drugi raz zapłacić za to, że je wydajesz. Kolejno zapłacisz podatek od tego co posiadasz w wyniku tego zakupu, mimo że już przecież dwa razy zapłaciłeś za to podatki. Czego nie rozumiesz? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Hop, hop, hop!