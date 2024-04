Obiekty atakowane podczas Allied Force można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich były obiekty stacjonarne, w tym mosty, elektrownie, rafinerie, magazyny paliw, linie komunikacyjne oraz przemysł zbrojeniowy. Zdaniem ekspertów przygotowujących raport dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, zniszczenie tych

Ja tu tylko to zostawię... A na zdjęciu rafineria na północ od Belgradu. Nie wiem co odwalają USA z tymi gadkami by nie atakować rafinerii, mam nadzieję, że to tylko poszczególni ludzie pieprzą głupoty.