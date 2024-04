Wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że u nas nie da się dostać kredytu tak łatwo, jak myślą wykopki, a do tego znaczna część ludzi, którzy już ten kredyt dostali, spłaca raty bez opóźnień. Bez ingerencji rządu (najpierw pis, teraz po) mieszkania rosłyby dalej w mniej więcej stałym tempie, a tak to po ustaniu dopłat jest szansa na spadki. Nie ma to jednak nic wspólnego z Hiszpanią