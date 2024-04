Łojezu Sawulski. Przecież to lewak jest.



"Państwo po raz kolejny robi to samo i oczekuje innych rezultatów - po raz kolejny wspiera popyt na rynku mieszkaniowym i oczekuje, że to przyczyni się do większej dostępności mieszkań. Nie przyczyni się, ponieważ problemem tu jest nie popyt, a podaż mieszkań"



To się bardzo dobrze składa, bo dopłaty do kredytów wspierają podaż mieszkań. Od razu buduje się ich więcej.