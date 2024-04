Szok i niedowierzanie! Nikt tego nie przewidział! Jeszcze zanim Tusk został znowu premierem, to już mówili że dziura budżetowa jest większa niż się spodziewali. Ale nie zatrzymali 800+, nie zatrzymali 500+ (a może 800+) dla ukraińców...

Ale za to dali podwyżki nauczycielom, zrobili babciowe i nie podnieśli kwoty wolnej od podatku.



Słowo daję, jakbym był premierem to pierwsze co bym zarządził to likwidację wszystkich zapomóg, poza tymi dla osób trwale niezdolnych do Pokaż całość