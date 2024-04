Rząd niemiec kłamie co do całego stosunku do wojny. Oni od prawa do lewa liczyli na sukces trzydniowej operacji, odpalenie nordstream 2 i dziś by już dzielili i rządzili Mitteleuropę. To, ze kantują na pomocy to nic dziwnego. "Ktoś" (Thank you, USA) im musiał dopiero rurki zniszczyć, żeby zaczęli robić cokolwiek.

Tylko żeby nikogo to nie zwiodło niemcy mają zupełnie przeciwne oczekiwania co do wyniku wojny niż Polska.