Polecam zastanowić się tym którzy nie chcą na konfe głosować do PE. Czy chcecie zielony ład i fit for 55 oraz dyrektywie budynkowa i jeszcze droższe domy i ogrzewanie? Warto ich wesprzeć przecież nie będa rządzić cała Polska i unia a napewno zablokują debilne ustawy w PE które dotyczą zwykłych obywateli.

Trole nawet się nie silcie komentarz kieruję do ludzi którzy chcą coś zmienić i nie są im obce podatki w UE.