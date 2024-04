8 kwietnia na stronie Gazety Starachowickiej zamieszczono film z monitoringu, na którym widać było wybuch i błysk pochodzący z okolicznych lasów. Film został jednak w tajemniczych okolicznościach bardzo szybko usunięty. Służby do dzisiaj nie ustaliły jakichkolwiek konkretów na temat wybuchu. Sytuacja przypomina trochę to co wydarzyło się 16 grudnia 2022 r. w miejscowości Zamość obok Bydgoszczy. Mieszkańcy miasta słyszeli huk, a szczątki rakiety znalazł spacerowicz w kwietniu 2023 roku. Rosyjska rakieta wleciała sobie na terytorium Polski.