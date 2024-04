pierwszy raz w zyciu nie poszedlem na wybory,pomijajac wybory prezydenckie walesy,bo mnie nie bylo....a to dlatego ,ze wschluchalem sie w wypowiedzi niejakiej zukowskiej.....a ze wczesniej postawilem na mlodego z sosnowca co to dolozyl czrzastemu,wiec wstyd na cale osiedla czym to dla mnie sie skonczylo...WSTYD ZE COS TAKIEGO W WYBORACH STARTUJE,WSTYD ZE ISTNIEJE....walczcie sobie o prawo dlubania w pochwie,ale juz beze mnie