"Zmienić nastawienie Izraela nie będzie łatwo. Chodzi o to, że Żydzi mają zawsze ten oręż w postaci antysemityzmu i nawet jeśli ktoś im słusznie zarzuca jakieś niecne czyny – jak w tym wypadku działania zbrodnicze – to używają tej swojej broni".

Pań profesor używa określenia "żydzi" w mowie i to zostało spisane czy tylko sprawdzał tekst przed publikacją, to nieważne gdyż nie powinno się w ogóle używać określenia "zydzi" a jedynie Izraelici Pokaż całość