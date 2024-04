Autor w artykule "Latająca trumna bezpieczeństwa państwa" twierdzi, że na pokładzie samolotu doszło do strzelaniny, w wyniku której przed katastrofą zginęło lub zostało rannych wiele osób. Z tego powodu nikt nigdy nie miał okazji zobaczyć ciał zmarłych pasażerów.



Z artykułu GW: My też nie wiedzieliśmy, że w przywiezionych do Polski trumnach nie ma ciał. Niektóre rodziny wspominały, że skrzynie były nienormalnie ciężkie, kilka lat temu krewna jednej z ofiar przenosiła grób i Pokaż całość