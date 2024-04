To że w Polsce brakuje lekarzy to nie dlatego że młodzi ludzie nie chcą iść uczyć się w tym kierunku tylko jest mało miejsc na uczelniach aby nie dopuścić do sytuacji że będzie dużo lekarzy i ceny ich usług spadną. PiS poszedł na zwarcie z lobby lekarskimi i zaczęli otwierać nowe uczelnie no ale teraz PO dba o portfele lekarzy tak jak deweloperów