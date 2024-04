Jako dzieciak byłem bardzo ciekawy co jest w środku "automatów", wyobrażałem sobie że są pełne po brzegi.

Kręciłem się długo w lokalnym "salonie gier" aż w końcu trafiłem na akcję kiedy szef wymieniał coś w środku jednego cabinetu i jak byłem zdziwiony kiedy zobaczyłem że to w sumie monitor podłączony do płytki, kontrolera z przyciskami i maszynki wrzutowej na monety. Dobre czasy. Do teraz zidentyfikowałem większość tytułów które zapamiętałem z najwcześniejszego giercowania Pokaż całość