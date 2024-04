tl;dw:

Przedstawiono, jak potencjalny cyberatak na protokół openSSH mógł zagrozić globalnemu bezpieczeństwu. Opisano strategię polegającą na wpleceniu złośliwego kodu do projektu xz, wykorzystywanego w systemach Linux, która mogła umożliwić nieautoryzowany dostęp do milionów urządzeń. Kluczowym momentem był odkrycie przez Andreasa Freunda opóźnienia w logowaniu SSH, co zapobiegło katastrofie. Atak związany z lukią CVE2024-3094, zakamuflowany w procesie kompilacji, wymagał interwencji społeczności, aby odwrócić szkody. Ostatecznie, historia ukazuje złożoność cyberbezpieczeństwa oraz znaczenie społeczności open-source Pokaż całość