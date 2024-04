Prezydent Salwadoru by ograniczył kradzież w Nowym Jorku do zera, ale to trzeba mieć jaja na radykalne rozwiązania. Śmiesznie że Ameryka Środkowa się bardziej cywilizuje niż USA xD



Więzienie na 40-50k ludzi o wysokim rygorze, wrzucać tam ben litości wszystkich złodzei, robić transmisje 24/7 i raz w tygodniu kompilacje jak płaczący 16 latkowie płaczą że chcą do matki i przepraszają za wszystko co zrobili, ale dalej siedzą w zamknięciu, wtedy reszta nasolatków Pokaż całość