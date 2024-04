I w sumie Iran ma do tego prawo. Atakować placówkę dyplomatyczną w kraju trzecim to już level hard. Jeżeli USA odpowiedzialoby na atak Iranu to w tle jest jeszcze reakcja Arabii, która zbliżyła się do Chin ale też dzięki nim zostaly odmrożone stosunki Iransko-saudyjskie. Saudyjczycy też mają problemy wewnętrzne, a brak potępienia ataku USA na Iran może być początkiem większych rozruchów wewnątrz Arabii. Ogólnie to Izrael sp*eprzył USA cała politykę bliskowschodnia.