ze glapa mial racje

Pokaż całość

Miał rację XDDDDDtak, podnoszenie stóp było błędem, dlatego po tym oświadczeniu chyba miesiąc później RPP zaczęła podnosić stopy.Weź się nie kompromituj.Gówno miał, a nie rację. Błazen.""NIGDY nie podniosę stóp procentowych, szansa na podniesienie stóp procentowych wynosi , jak by to państwu powiedzieć, wynosi zero. Inflacja jest mała, co widzę, i inflacja jest lub jej nie ma. "Do pisowców: skończcie z