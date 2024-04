Pokaż całość

Znam tę postać od dawna, ale nie interesuję się tym, czym aktualnie się zajmuje. Znalezisko dodałem krótko po północy, a dziś znalazłem coś takiego: https://resistancenews.org/2022/05/14/norman-finkelstein-russia-has-the-historical-right-to-invade-ukraine/ Finkelstein powinien jednak pozostać przy zagadnieniach izraelsko-palestyńskich i nie wypowiadać się na temat Rosji. Jeszcze coś takiego z Reddita: https://www.reddit.com/r/Destiny/comments/1akl6if/finkelstein_supports_russias_invasion_of_ukraine/ Gdybym trafił na to przed dodaniem znaleziska, to bym go tutaj nie wrzucił. To jednak ma duży wpływ na całościową ocenę tego człowieka. Na Wikipedii nie ma