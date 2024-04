Przygotowanie samolotu do lotu to m.in. wyważenie go. 35 minut do odlotu to naprawdę niewiele, a tu nagle chce wejść na pokład prawie 90 ludzi z bagażami.



1 pasażer średnio 72 kg + 5kg bagaż: 89x77kg=6 853 kg! prawie 7 ton chciało sobie wejść na pokład, kiedy pilot skonfigurował maszynę? No sorry, ale konfiguracja samolotu to nie dwa kliknięcia w kąputer.



Port dał dupy, powinien za to odpowiadać.