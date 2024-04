W komentarzach jak zwykle dogłębne zrozumienie powagi tematu, a tymczasem to naprawdę jest ważna rzecz i bardzo jestem ciekaw, jak NASA to rozstrzygnie. Zresztą księżyc jak księżyc, jest "przyklejony" do Ziemi i na upartego można się trzymać UTC, zwłaszcza, że doba księżycowa jest na tyle długa, że nie sposób liczyć według niej czasu. Ale weźmy takiego Marsa, którego prędzej czy później, ale w końcu skolonizujemy. Doba marsjańska ma 24h 39', a więc Pokaż całość