Warto powiedzieć, że Banach w przeciwieństwie do Skłodowskiej-Curie był prawdziwym patriotą, gdy Amerykanie proponowali mu wyjazd do Ameryki to odparł, "To za mała suma, aby opuścić Polskę.". Polecam zaznajomić się z tą postacią bo jest to jeden z największych polskich umysłów które miał nasz naród i przykre jest, że nie ma on odpowiedniego uznania.