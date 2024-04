Rząd to nie powinien się pier...lic z jakimiś kredytami 0%, tylko zrobić program Deweloper +5000, po tyle dopłacać depeloperom do m2 mieszkania, panstwowe grunty przekazywać za symboliczne 1zł, jak Kościołowi. Jeszcze dopłacać do ZUSu pracownikom dewelopera, jak kopalniom.

Wtedy mieszkania będą tanie jak barszcz, chyba że barszcz podrożeje, to obniża vat na barszcz do 0% i znowu będzie tanio.