Kto raz się nabrał na to gówno nigdy w życiu nie kupi drugi raz elektryka nawet jako drugie auto w rodzinie do jazdy wokół komina. Ja się wgl zastanawiam jakim cudem taki pomysł przeszedł w stanach, gdzie przy ich odległościach potrzebujesz pół godziny żeby dojechać dojechać do najbliższego marketu z przedmieść