Jeżeli planujecie wędrówki/trasy w miejsce gdzie występują niedźwiedzie wilki czy inne niebezpieczne zwierzęta to polecam się zaopatrzyć w gaz pieprzowy na niedźwiedzie. Drogie to nie jest, a w razie W, gdy niedzwiadkowi na wasz widok #!$%@? to zawsze macie coś czym jesteście się w stanie obronić.