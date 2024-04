Pomóc odnaleźć?

Mojemu znajomemu się włączył Schumacher we Francji. Jak go tamtejsza policja złapała to auto wylądowało na noc na policyjnym parkingu, a on z miejsca stracił uprawnienia do jazdy autem w ich kraju i zapłacił sowitą karę żeby odzyskać pojazd. Tak się powinno "pomagać odnaleźć" przyjezdnym ignorujacym lokalne prawo.